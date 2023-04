Acer lancia la nuova linea di notebook TravelMate per il lavoro ibrido

(Di giovedì 20 aprile 2023)ha presentato oggi i nuovibusinessalimentati da processori Intel Cor vPro di 13a generazione Dotati di display premium OLED 16:10, batteria di lunga durata con ricarica rapida da 65 Wh e accesso protetto con lettore di impronte digitali o fotocamera IR, per soddisfare le esigenze di prestazioni e mobilità tipiche deldi oggi.P6 14P6 14 è unbusiness premium di ultima generazione per i professionisti che si spostano di frequente. Offre un’ampia superficie con un pannello di visualizzazione OLED da 2,8K (2880×1800), un rapporto di aspetto 16:10 e la copertura del 100% dello spazio colore DCIP3. Alimentato da chip Intel vPro e certificazione Intel Evo, questo ...

