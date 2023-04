Accuse di pedofilia, Sigurdsson assolto: ora sporge denuncia per false accuse (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel 2021 venne accusato di aver commesso una violenza sessuale su minore. Gylfi Sigurdsson, 33enne ex nazionale islandese e giocatore dell'Everton,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel 2021 venne accusato di aver commesso una violenza sessuale su minore. Gylfi, 33enne ex nazionale islandese e giocatore dell'Everton,...

