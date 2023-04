ACCOLTO IL RICORSO DELLA JUVE | NUOVA VALUTAZIONE SULLA PENALIZZAZIONE | RIDATI 15 PUNTI

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : UFFICIALE - Cori razzisti contro #Lukaku: accolto il ricorso della #Juventus contro la chiusura del settore ‘Tribun… - capuanogio : ?? Accolto il ricorso della #Juventus, sentenza di penalizzazione di 15 punti annullata con rinvio alla Corte #Figc - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Accolto ricorso della Juventus. Si richiede nuova valutazione sul -15 - Florasonni : @ClaudioZuliani Si è cosa si aspetta ? Dovevano togliere la penalizzazione e basta Accolto il ricorso per poi veder… - DAVIDE8231460 : RT @agiuseppexxx: Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto parzialmente il ricorso della Juventus rinviando ogni decisone sulla penal… -

18.30 Calcio,Juve contro - 15 Il Collegio di garanzia Coni haildella Juventus contro la sentenza che infliggeva 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze e ha rinviato ...Il Collegio di garanzia Coni - apprende l'ANSA - haildella Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione....vedi anche Cori razzisti,della Juventus contro chiusura curva Attesa per la decisione Nella sua breve replica, Taucer ha preso le difese del procuratore Figc, Giuseppe Chinè, che ...

Cori razzisti: accolto ricorso Juve contro la chiusura curva Agenzia ANSA

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ...Il Collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione in relazione al caso ...