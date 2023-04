Accadde oggi, 20 aprile: da Marulla a Cominelli (Di giovedì 20 aprile 2023) 20 aprile: da Marulla a Cominelli Se n’è andato nel luglio 2015, in seguito a una congestione dovuta dopo aver bevuto una bibita ghiacciata. oggi avrebbe compiuto sessant’anni Gigi Marulla, 377 presenze nel campionato cadetto (compreso uno spareggio) tra Genoa, Avellino e Cosenza, idolo dei tifosi silani. Ne compì dieci quando si spense Eddie Hapgood, tra i protagonisti del grande Arsenal degli anni Trenta. C’era anche lui in campo in quel famoso Inghilterra-Italia del novembre ’34, quando gli azzurri vennero ribattezzati ‘I leoni di Highbury’. Il 20 aprile 2003 ci lasciava Len Duquemin, il quale con il Tottenham vinse campionato e Supercoppa nel 1951. Ed esattamente un quarto di secolo se ne andava Severino Cominelli, 194 presenze in Serie A tra Atalanta e Inter. ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) 20: daSe n’è andato nel luglio 2015, in seguito a una congestione dovuta dopo aver bevuto una bibita ghiacciata.avrebbe compiuto sessant’anni Gigi, 377 presenze nel campionato cadetto (compreso uno spareggio) tra Genoa, Avellino e Cosenza, idolo dei tifosi silani. Ne compì dieci quando si spense Eddie Hapgood, tra i protagonisti del grande Arsenal degli anni Trenta. C’era anche lui in campo in quel famoso Inghilterra-Italia del novembre ’34, quando gli azzurri vennero ribattezzati ‘I leoni di Highbury’. Il 202003 ci lasciava Len Duquemin, il quale con il Tottenham vinse campionato e Supercoppa nel 1951. Ed esattamente un quarto di secolo se ne andava Severino, 194 presenze in Serie A tra Atalanta e Inter. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : ACCADDE OGGI...????...96 ANNI FA In Italia e nelle colonie il 19 aprile 1937 diventava legge il Regio Decreto Legis… - APeppinodit : RT @Italiantifa: ACCADDE OGGI...????...96 ANNI FA In Italia e nelle colonie il 19 aprile 1937 diventava legge il Regio Decreto Legislativo… - R3zyo : RT @Italiantifa: ACCADDE OGGI...????...96 ANNI FA In Italia e nelle colonie il 19 aprile 1937 diventava legge il Regio Decreto Legislativo… - evangelicinet : 20 aprile 1993 - Intesa Stato-Chiesa luterana - Libertysunflow : RT @RaiLibri: ?? Accadde Oggi Il 20 aprile 1912 moriva Bram Stoker #RaiLibri -