Abusa della nipotina di 8 anni, la bimba lo fa arrestare. La lettera choc per la mamma: 'Non voglio più vedere zio' (Di giovedì 20 aprile 2023) choc in Puglia dove un uomo di 69 anni è finito in manette a Barletta con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della nipotina di 8 anni: abusi terribili, iniziati quando la ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023)in Puglia dove un uomo di 69è finito in manette a Barletta con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai ddi 8: abusi terribili, iniziati quando la ...

