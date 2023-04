“Abbiamo sognato la tua vita”: Neymar di nuovo papà, l’annuncio con la compagna Bruna Biancardi (Di giovedì 20 aprile 2023) Neymar sarà papà per la seconda volta. L’attaccante del Paris Saint Germain, che sta vivendo un’annata piuttosto sfortunata sul piano sportivo (è fermo per un infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a chiudere la stagione già a febbraio 2023), ha dato l’annuncio su Instagram insieme alla sua compagna Bruna Biancardi. “Abbiamo sognato la tua vita, Abbiamo programmato il tuo arrivo e sapere che sei lì per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici. Ti unirai a una bella famiglia, con un fratello, nonni, zii e zie che ti vogliono già tanto bene. Vieni presto, figlio mio, ti aspettiamo! Prima di formarti nel grembo di tua madre ti ho scelto, e prima che tu nascessi io ti ho santificato, ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 aprile 2023)saràper la seconda volta. L’attaccante del Paris Saint Germain, che sta vivendo un’annata piuttosto sfortunata sul piano sportivo (è fermo per un infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a chiudere la stagione già a febbraio 2023), ha datosu Instagram insieme alla sua. “la tuaprogrammato il tuo arrivo e sapere che sei lì per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici. Ti unirai a una bella famiglia, con un fratello, nonni, zii e zie che ti vogliono già tanto bene. Vieni presto, figlio mio, ti aspettiamo! Prima di formarti nel grembo di tua madre ti ho scelto, e prima che tu nascessi io ti ho santificato, ...

