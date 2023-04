A2a | Aprica si aggiudica appalto servizi igiene ambientale nei comuni del bacino del Tigullio

(Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) -- Gruppo A2A si èta l'per idinei territori deldella Fascia costiera deloccidentale, centrale e orientale. L'accordo, relativo alo di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per un altro quinquennio, e la base d'asta su cui la Società ha fatto l'offerta è pari a 224 milioni per i dieci anni complessivi. Iinteressati - Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli – hanno undi utenza di circa 110.000 residenti, a cui si aggiungono i grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_liguria : Aprica (A2A) vince appalto rifiuti nel Tigullio con 224 milioni - AnsaLiguria : Aprica (A2A) vince appalto rifiuti nel Tigullio con 224 milioni. Dieci Comuni non hanno voluto l'appalto diretto co… -

- Grupposi è aggiudicata l'appalto per i servizi di igiene ambientale nei territori del Bacino della Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale, da Portofino a Moneglia., società del Gruppo, si è aggiudicata l'appalto per i servizi di igiene ambientale nei territori del Bacino della Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale . L'...- Grupposi è aggiudicata l'appalto per i servizi di igiene ambientale nei territori del bacino della fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale. L'accordo, relativo al ...

A2a: Aprica si aggiudica appalto servizi igiene ambientale nei ... Il Tirreno

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Aprica – Gruppo A2A si è aggiudicata l’appalto per i servizi di igiene ambientale nei territori del Bacino della Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orie ...Aprica - Gruppo A2A si è aggiudicata l'appalto per i servizi di igiene ambientale nei territori del Bacino della Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale, da Portofino a Moneglia ...