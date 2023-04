A voce alta, lentamente o a tempo record: dimmi come parli e ti svelo un tratto unico della tua personalità (Di giovedì 20 aprile 2023) dimmi come parli e ti svelo un tratto unico e incredibile di te che non ha mai scoperto nessuno: cosa aspetti? Sin dai primi stadi di sviluppo delle scienze sociali, in molti si sono chiesti come possa mutare il nostro carattere in base a quello che avviene nel mondo. A cosa sono dovuti i cambiamenti del nostro io, della nostra indole e del nostro stato psichico e quanto conta la personalità nelle nostre trasformazioni. Il test che oggi vi proponiamo riguarda la personalità e quei tratti che avete sempre tenuto nascosti e che, la maggior parte delle volte, vogliamo rifiutare. Nessuno è perfetto questo è bene sottolinearlo. dimmi come parli e ti rivelerò chi sei – ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 aprile 2023)e tiune incredibile di te che non ha mai scoperto nessuno: cosa aspetti? Sin dai primi stadi di sviluppo delle scienze sociali, in molti si sono chiestipossa mutare il nostro carattere in base a quello che avviene nel mondo. A cosa sono dovuti i cambiamenti del nostro io,nostra indole e del nostro stato psichico e quanto conta lanelle nostre trasformazioni. Il test che oggi vi proponiamo riguarda lae quei tratti che avete sempre tenuto nascosti e che, la maggior parte delle volte, vogliamo rifiutare. Nessuno è perfetto questo è bene sottolinearlo.e ti rivelerò chi sei – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Io questo NON lo accetto. Non lo tollero e va detto a voce alta. Reazionari e incoscienti. Non si rendono conto del… - ariel260617 : Wax e Mattia sono talmente sconnessi che in due hanno pensato, scritto e detto ad alta voce:'il clacson della nave'… - callmelottiee : il prof di motoria forse ci mette una nota perché stavamo cantando angela di Checco Zalone ad alta voce - RiccardoMassa11 : @PaoloMcl @MarcoRizzoPC Ahahahahahahahahahahahah dopo averlo ripetuto ad alta voce riesci a non sentirti un verme?… - lapinessafrancy : @ElaF898 Ahahahah la mia amica mi ha chiamato per fare la foto con lui e lui ha ripetuto il mio nome in modo super… -