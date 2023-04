A un anno dal voto europeo, parte la corsa al dopo von der Leyen (Di giovedì 20 aprile 2023) Manca un anno al rinnovo del Parlamento europeo a cui seguirà il rinnovo della Commissione europea e delle altre cariche delle istituzioni europee. Bruxelles è già in fermento e inizia il “toto candidature” relativamente alle cariche più importanti, una su tutte quella di presidente della Commissione europea. Mentre la presidente attuale Ursula von der Leyen vuole dare l’impressione di non aver ancora deciso se scenderà in campo per un secondo mandato, i conoscitori del “pensiero tedesco” sostengono che potrebbe avere l’appoggio del suo governo, nonostante la diversa appartenenza politica. Von der Leyen appartiene infatti alla famiglia politica di centro-destra dei Cristiani Democratici (Cdu, in Europa Ppe), mentre in questo momento in Germania governa una coalizione di tre partiti (Socialisti, Verdi e ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 aprile 2023) Manca unal rinnovo del Parlamentoa cui seguirà il rinnovo della Commissione europea e delle altre cariche delle istituzioni europee. Bruxelles è già in fermento e inizia il “toto candidature” relativamente alle cariche più importanti, una su tutte quella di presidente della Commissione europea. Mentre la presidente attuale Ursula von dervuole dare l’impressione di non aver ancora deciso se scenderà in campo per un secondo mandato, i conoscitori del “pensiero tedesco” sostengono che potrebbe avere l’appoggio del suo governo, nonostante la diversa apnenza politica. Von derappartiene infatti alla famiglia politica di centro-destra dei Cristiani Democratici (Cdu, in Europa Ppe), mentre in questo momento in Germania governa una coalizione di tre partiti (Socialisti, Verdi e ...

