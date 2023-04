A Udine il libro di Marco Trabucchi sull’età anziana

Leggi su udine20

(Di giovedì 20 aprile 2023) «Il volume che abbiamo l’onore di introdurre è testimonianza concreta di un impegno culturale e operativo in difesa degli spazi vitali delle persone anziane, non sempre adeguatamente rispettati». Sono le parole con cui Carlo Sangalli, presidente nazionale di 50&Più, e, presidente di Fondazione Leonardo, aprono l’introduzione al volume “Età: tempo di diritti e responsabilità”. Un’opera che offre spunti e analisi ai cambiamenti che stanno scuotendo la società e in particolare la popolazione over 65. Se nel 2020 era una priorità trattare il tema del lavoro e del pensionamento in un mondo in cui andava affermandosi sempre più lo smart working, nel 2021 si è dimostrato necessario trattare il rapporto che intercorre tra senior e tecnologie: dalla telemedicina all’uso sociale fino al loro supporto in ottica di ...