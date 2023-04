A Roma sabato 22 aprile la Croce Rossa in piazza

(Di giovedì 20 aprile 2023) VISITE GRATUITE E TANTE ATTIVITA’ DEI VOLONTARI INSANTA MARIA LIBERATRICE DALLE ORE 9.00 ALLE 18.00 In occasione della Giornata sulle Manovre di Disostruzione in Età Pediatrica ladiha organizzato una giornata speciale inSanta Maria Liberatrice per22dalle ore 9.00 alle 18.00. Decine di Volontari daranno vita a prove pratiche di disostruzione delle vie aeree e al massaggio cardiaco collettivo. Ma la giornata prevede anche visite cardiologiche e diabetologiche gratuite, informazioni sulla donazione del sangue, attività del gruppo cinofili, attività per i più piccoli e tanto altro. “L’evento denominato CRI invuole essere un momento di incontro e di scambio tra il Volontariato e i ...

In occasione della Giornata sulle Manovre di Disostruzione in Età Pediatrica la Croce Rossa di Roma ha organizzato una giornata speciale in Piazza Santa Maria Liberatrice per sabato 22 aprile dalle ...