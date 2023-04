A Roma, al via domani l’Earth Day Italia 2023 con oltre 600 eventi dedicati all’ambiente e alla sostenibilità (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 21 aprile tanti i personaggi e le attività che animeranno la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese Al via venerdì 21 aprile i festeggiamenti in occasione dell’Earth Day Italia 2023, la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra in tutto il mondo il 22 aprile. Torna dopo la pausa della pandemia il Villaggio per la Terra, in presenza dalla Terrazza del Pincio e dal Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, con circa 600 eventi (dal 21 al 25 aprile), tra spettacoli, talk, stand e laboratori destinati ai più piccoli. Tra migliaia di ragazzi provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado, si svolgeranno tantissime iniziative, di seguito le principali di venerdì 21 aprile. Il Ruggito del Coniglio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 21 aprile tanti i personaggi e le attività che animeranno la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese Al via venerdì 21 aprile i festeggiamenti in occasione delDay, la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra in tutto il mondo il 22 aprile. Torna dopo la pausa della pandemia il Villaggio per la Terra, in presenza dTerrazza del Pincio e dal Galoppatoio di Villa Borghese a, con circa 600(dal 21 al 25 aprile), tra spettacoli, talk, stand e laboratori destinati ai più piccoli. Tra migliaia di ragazzi provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado, si svolgeranno tantissime iniziative, di seguito le principali di venerdì 21 aprile. Il Ruggito del Coniglio ...

