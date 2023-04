A Kyiv è arrivato l’ambasciatore Ue Ecco chi è

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il 19 aprile, proprio mentreregistrava il primo allarme aereo da mesi forzando gli abitanti a tornare nei rifugi antiaerei, il Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas), a nome dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell, annunciava che la slovacca Katarina Mathernová sarà il nuovo capo della Delegazione Ue in Ucraina a partire dal prossimo autunno. Mathernová è vicedirettore generale della Dg Near da settembre 2015. La Dg Near si occupa delle relazioni con i Paesi del partenariato orientale e dei negoziati di allargamento dell’Unione. In tale ambito è stata anche direttore esecutivo del Gruppo di Sostegno per l’Ucraina. La nomina di Mathernová fa parte di una tornata di importanti incarichi diplomatici dell’Ue, 39 in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e l’Onu. Le nuove nomine manifestano la visione, condivisa ...