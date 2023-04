A Fondi l’esposizione della Sindone e la festa di san Sotero Papa fino al 23 aprile

(Di giovedì 20 aprile 2023)– Il Duomo di San Pietro diè pronto ad ospitare, dal 20 al 232023, la fedele riproduzioneSacra. È senza dubbio uno dei più grandi tesoricristianità. Il termine “” deriva dal greco ?????? (sindon), che indicava un ampio tessuto. Quella conservata nel Duomo di Torino è un lenzuolo di lino di circa 4,41 metri per 1,11 sul quale è visibile l’immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli di un condannato alla crocifissione e descritti nella Passione di Gesù. “Nei giorni dedicati a San– scrive il parroco Don Gianni Cardillo – invitiamo, oltre che a venerare ilnato a, anche a visitare e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaniacavi : RT @N013Q: @Luca_Fantuzzi @MagisterZatta @LaPiramide__ @borghi_claudio Ciao @Marcozanni86, cosa ne pensi del PNRR? Hai qualche info privile… - N013Q : @Luca_Fantuzzi @MagisterZatta @LaPiramide__ @borghi_claudio Ciao @Marcozanni86, cosa ne pensi del PNRR? Hai qualche… - rendimenti_it : L'indice VIX viene usato da molti fondi come parametro arbitrario per aumentare l'esposizione nell'azionario. Un co… -

E nemmeno 'ci sono inecessari'. È questa una delle tante ...con una e - mail sia il Minstero dell'ambiente italiano sia'...di stimare correttamente il rischio connesso all'...... fatto che ci avrebbe autorizzato a chiedere di più dei...'occasione per illustrare i dettagli è stata la seconda giornata di ...progetto con cui'Italia si è candidata a ospitare......un elevato livello sicurezza grazie alla segregazione dei...operatori utilizzano la leva per amplificare la loroai ... Dal punto di vista regolatorio' ESMA , European Securities and ...