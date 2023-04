A febbraio 2023 per assegno unico importo medio mensile di 164 euro per figlio (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - A febbraio 2023 l'assegno unico universale ha fatto segnare un totale di 8,6 milioni di figli 'pagati' con un importo medio mensile di 164 euro per figlio. E' uno dei dati che emergono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - Al'universale ha fatto segnare un totale di 8,6 milioni di figli 'pagati' con undi 164per. E' uno dei dati che emergono ...

