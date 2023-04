A Brescia la Metro diventa d’autore con un murales da primato: Connessioni di Luca Font (Di giovedì 20 aprile 2023) Pattern, colori, geometrie minimaliste: nell’anno che vede Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, Brescia si arricchisce di nuove iniziative volte a ridisegnare nel segno dell’arte il profilo della città. Protagonista della nuova incursione artistica è lo street artist di fama internazionale Luca Font che – per i 10 anni della Metropolitana di Brescia – trasforma una parte del deposito di via Magnolini in Connessioni: 400 mq di murales e, per la prima volta in Italia, un intero treno della Metro in inedite tele in movimento, convoglio d’arte viaggiante che attraversa la città. In occasione dei 10 anni dalla sua inaugurazione, la Metro di Brescia diventa così una vera e propria ... Leggi su funweek (Di giovedì 20 aprile 2023) Pattern, colori, geometrie minimaliste: nell’anno che vede BergamoCapitale della Cultura 2023,si arricchisce di nuove iniziative volte a ridisegnare nel segno dell’arte il profilo della città. Protagonista della nuova incursione artistica è lo street artist di fama internazionaleche – per i 10 anni dellapolitana di– trasforma una parte del deposito di via Magnolini in: 400 mq die, per la prima volta in Italia, un intero treno dellain inedite tele in movimento, convoglio d’arte viaggiante che attraversa la città. In occasione dei 10 anni dalla sua inaugurazione, ladicosì una vera e propria ...

