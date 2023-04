A Bergamo l’industria è prima per investimenti

(Di giovedì 20 aprile 2023). Il focus realizzato dalla Camera di commercio disui principali settori economici della provincia (industria, artigianato manifatturiero, servizi e commercio al dettaglio) mostra come la propensione delle imprese a investire sia rimasta elevata nel 2022: la percentuale che ha dichiarato di avere realizzatonel corso dell’anno si conferma sui massimi storici per la manifattura (69% industria e 34% artigianato), mentre mostra un lieve calo nel commercio al dettaglio (33%); i servizi (34%) rimangono infine stabili rispetto al 2021 ma su livelli ancora inferiori ai valori pre-Covid. Il risultato nettamente migliore delrispetto agli altri settori è parzialmente dovuto alle maggiori dimensioni medie delle imprese, ma la performance del comparto risulta superiore anche nel confronto ...

