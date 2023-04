A 80 anni continua a molestare la vicina, il giudice lo obbliga a cambiare casa (Di giovedì 20 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ottantenne continua a molestare la vicina di casa e il giudice lo obbliga a trasferirsi in un altro comune. I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento del divieto di dimora nei confronti di un 80enne brianzolo il quale, già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento, avrebbe continuato a molestare e perseguitare ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 20 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ottantenneladie illoa trasferirsi in un altro comune. I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento del divieto di dimora nei confronti di un 80enne brianzolo il quale, già gravato dalla misura del divieto di avmento, avrebbeto ae perseguitare ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

