500 giorni da sola in una grotta: la storia di un esperimento che lascia senza fiato (Di giovedì 20 aprile 2023) In Spagna una donna ha esplorato una grotta per riemergere in superficie solo due anni più tardi rispetto all’inizio dell’esperimento. Quello che è successo in una grotta nel Sud della Spagna ha dell’incredibile. No, è bene precisare che non si tratta di una pellicola drammatico e nemmeno del film 127 ore. Basato sulla storia vera L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) In Spagna una donna ha esplorato unaper riemergere in superficie solo due anni più tardi rispetto all’inizio dell’. Quello che è successo in unanel Sud della Spagna ha dell’incredibile. No, è bene precisare che non si tratta di una pellicola drammatico e nemmeno del film 127 ore. Basato sullavera L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Non sapeva della guerra in Ucraina e della morte della regina Elisabetta. L'alpinista e scalatrice Beatriz Flamini… - UCarabinieri : Una delegazione del sindacato #Unarma pochi giorni fa ha fatto tappa alla scuola allievi #carabinieri di Campobasso… - vminandvkook : Io oggi facevo 500 giorni con moonbin ?? - SlowNewsCom : Al suo interno, oltre 3.000 lavoratori delle fabbriche rimaste aperte. 2.500 verranno estratti vivi dalle macerie n… - Gianfranco_juve : @Corriere Mia nipote con 2 lauree ( medicina e psicologia) ha inviato docs ad una clinica a San Francisco. In rispo… -