31 anni fa usciva Nothing Else Matters dei Metallica, senza Kirk Hammett alla chitarra | Memories (Di giovedì 20 aprile 2023) Non era certamente una novità che James Hetfield, spesso nel ruolo di uomo-orchestra, pensasse a tutto. Nothing Else Matters dei Metallica è una di quelle canzoni che ormai, a fan più interessati, sono andate in noia, eppure la sua storia è interessante. Chi ha il coraggio di dire che il Black Album – o meglio, Metallica – sia un album controverso? Il peso di questa opinione è tutto in Nothing Else Matters, la ballata paracuba con cui i Four Horsemen arrivarono anche alle orecchie dei più scettici e che oggi sopravvive tra chi cerca quel giusto equilibrio tra clean e distorsione. Bisogna ricordare che la sua registrazione e il suo inserimento nella tracklist del disco sono dovute all’insistenza di Lars Ulrich, che apprezzò le prime ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Non era certamente una novità che James Hetfield, spesso nel ruolo di uomo-orchestra, pensasse a tutto.deiè una di quelle canzoni che ormai, a fan più interessati, sono andate in noia, eppure la sua storia è interessante. Chi ha il coraggio di dire che il Black Album – o meglio,– sia un album controverso? Il peso di questa opinione è tutto in, la bta paracuba con cui i Four Horsemen arrivarono anche alle orecchie dei più scettici e che oggi sopravvive tra chi cerca quel giusto equilibrio tra clean e distorsione. Bisogna ricordare che la sua registrazione e il suo inserimento nella tracklist del disco sono dovute all’insistenza di Lars Ulrich, che apprezzò le prime ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Massive Attack, 25 anni fa usciva il disco Mezzanine. Le cose da sapere sull’album - UgoBaroni : Auguri ?? a @NutellaGlobal Il #20aprile 1964, 59 anni fa, usciva il primo vasetto di #Nutella dallo stablimento del… - sigvoftimes : no tears left to cry ?? usciva sei anni fa, non posso spiegare quanto mi manchi ariana veramente :( - WMusicBusters : RT @SkyTG24: Massive Attack, 25 anni fa usciva il disco Mezzanine. Le cose da sapere sull’album - khamul2k12 : @ax_ax1967 Siamo in due. È tipo una big company italiana che anni fa ha speso centinaia di migliaia di euro per mig… -