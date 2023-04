25 aprile, sfida mozioni al Senato (Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno due le mozioni oggi in Aula al Senato sul 25 aprile, festa della Liberazione. Da una parte quella di maggioranza - a firma dei capigruppo di Fdi Lucio Malan, Lega Massimiiano Romeo e FI Licia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno due leoggi in Aula alsul 25, festa della Liberazione. Da una parte quella di maggioranza - a firma dei capigruppo di Fdi Lucio Malan, Lega Massimiiano Romeo e FI Licia ...

25 aprile, sfida mozioni al Senato Non mancano riferimenti ai valori della Costituzione, richiamata dalle parole di Mattarella - che la mozione ripropone - anche quando parlò dei "tragici fatti del 16 aprile 1973 a Primavalle, nel ... (Adnkronos) - Saranno due le mozioni oggi in Aula al Senato sul 25 aprile, festa della Liberazione. Da una parte quella di maggioranza - a firma dei capigruppo di Fdi Lucio Malan, Lega Massimiiano Rom ...