25 Aprile, Liliana Segre al centro di un equivoco sulle mozioni in Senato (Di giovedì 20 aprile 2023) . Necessaria una nota di chiarimento In occasione del 25 Aprile sono due le mozioni che oggi vengono discusse al Senato. Una è stata presentata dalla maggioranza – a firma dei capigruppo di Fdi Lucio Malan, Lega Massimiiano Romeo e FI Licia Ronzulli assieme alle altre componenti di maggioranza – e chiede la "collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale". La seconda è stata presentata dalle opposizioni, che nel loro testo hanno utilizzato le parole della senatrice a vita Liliana ...

