25 aprile, è scontro: centrodestra vota mozione Pd & compagni. La sinistra non ricambia: "Manca l'antifascismo" (Di giovedì 20 aprile 2023) Niente fair play in Parlamento. La mozione del centrosinistra sul 25 aprile viene votata, al Senato, dalla maggioranza di centrodestra. Ma Pd & compagni ma non ricambiano la mano tesa. "Manca la parola antifascismo", fanno sapere dalla sponda Dem. Lo sostengono a più riprese i parlamentari di Pd, M5s, Az-Iv e battono sul punto che l'antifascismo è il fondamento della nostra Costituzione

