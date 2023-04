25 aprile, approvate le due mozioni. Malan fa saltare i nervi alla sinistra: non possiamo stare in un eterno 1944… (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Senato ha approvato entrambe le mozioni sul 25 aprile. Quella della minoranza (Pd, M5S, Italia Viva) e quella della maggioranza a firma dei capigruppo di Fdi, Lucio Malan, Lega, Massimiliano Romeo e Fi, Licia Ronzulli. La mozione di Pd, M5S e Iv sul 25 aprile La prima, approvata con 133 voti favorevoli e nessun contrario (un solo astenuto) impegna il Senato, richiamandosi alle parole della senatrice Segre, ad “adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano, solo così, essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un’identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità”. La mozione del centrodestra: sia un giorno di condivisione La mozione della maggioranza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Senato ha approvato entrambe lesul 25. Quella della minoranza (Pd, M5S, Italia Viva) e quella della maggioranza a firma dei capigruppo di Fdi, Lucio, Lega, Massimiliano Romeo e Fi, Licia Ronzulli. La mozione di Pd, M5S e Iv sul 25La prima, approvata con 133 voti favorevoli e nessun contrario (un solo astenuto) impegna il Senato, richiamandosi alle parole della senatrice Segre, ad “adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano, solo così, essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un’identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità”. La mozione del centrodestra: sia un giorno di condivisione La mozione della maggioranza ...

