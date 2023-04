25 Aprile | al Senato è sfida sulle mozioni Il centrodestra | «No a strumentalizzazioni»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’appuntamento è per oggi al. Sarà lì che i cittadini potranno distinguere chi ha della ricorrenza 25una visione proprietaria e chi, al contrario, vuole assegnarle il valore di festa autenticamente riconciliatrice nella quale riconoscersi come italiani ormai affrancati dagli odi di parte. Nelle prossime ore, infatti, l’assemblea di Palazzo Madama voterà duesul 25. Quella presentata dalla maggioranza – primi firmatari Lucio Malan (FdI), Massimiliano Romeo (Lega) e Licia Ronzulli (FI) – punta sulla «collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche» affinché «le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei ...