100 giga, chiamate e SMS a meno di 5 euro al mese con Optima Super Mobile (Di giovedì 20 aprile 2023) L'offerta Optima Super Mobile offre tutto ciò che serve a 4,95 euro al mese su rete Vodafone, ma occhio che scade tra pochi giorni! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 20 aprile 2023) L'offertaoffre tutto ciò che serve a 4,95alsu rete Vodafone, ma occhio che scade tra pochi giorni! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Vodafone regala giga e minuti in un'offerta da 100 giga al mese - - tecnoandroidit : Vodafone distrugge Iliad, utenti in estasi per i 100 giga della promo - - TIM_Official : Scatenati con la nuova #TIMYoung! ?? Se hai meno di 25 anni per te 100 Giga, Minuti e SMS ILLIMITATI e puoi navigare… - ThatDratini : @Arctic_Bigness Mini-Macro = 10-49 Macro = 50-100 Mega =101-300 Giga 300-1000 - nasinodiminji : comprato tlou 2 a 10euro sono 100 giga di memoria -