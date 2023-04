1 - 1 con Sporting Lisbona | Juve in semifinale Europa League

lodovevamo aprire il gioco, però affrettavamo la giocata in area e sarebbe servita più pazienza. Noi da fuori tiriamo poco, dobbiamo migliorare.Chiesa davanti, Alex Sandro resta ...- Juve, Allegri su Chiesa e Rabiot Dopo un'altra considerazione sulla prestazione della ... è stato bene in campo a livello tattico " Allegri chiudeun pensiero per Rabiot : " Deve ancora ...La Juve pareggia 1 - 1 in casa delloLisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e si qualifica alla semifinale. All'andata, i bianconeri avevano vinto 1 - 0.LISBONA (3 - 4 - 3): Adan, Diomande, Coates, Inacio (36' st Reis), Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos (42' st Arthur), Pedro Goncalves, Edwards, Trincao (36' st Chermiti) (12 Israel, 51 ...

LA JUVE E' IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE: 1-1 a Lisbona con lo Sporting, c'è il Siviglia | Primapagina ... Calciomercato.com

La Juventus affronterà il Siviglia in semifinale di Europa League. I bianconeri di Allegri hanno pareggiato 1-1 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona dopo la vittoria per 1-0… Leggi ...Dopo il pareggio con lo Sporting e la qualificazione in semifinale di Europa League, Adrien Rabiot è soddisfatto. "Abbiamo giocato con il cuore.