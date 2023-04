«Zero tasse per chi fa figli». Come funziona e quanto può valere il piano-shock preannunciato dal ministro Giorgetti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Zero tasse per chi fa figli. È la proposta shock cui starebbe pensando il governo per contrastare la denatalità, secondo quanto riferito stamattina dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Foglio. Un’idea tanto dirompente quanto vaga, al momento. «Presentare entro l’anno un bonus famiglie modello “110 per cento” pensato per i genitori con figli: i nuclei famigliari composti da due figli non pagheranno le tasse», è il cuore del proposito riportato di Giorgetti, secondo il quale l’esecutivo è chiamare a fare «una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda». Ma in cosa consisterebbe l’idea del governo, o più propriamente del suo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023)per chi fa. È la propostacui starebbe pensando il governo per contrastare la denatalità, secondoriferito stamattina daldell’Economia Giancarloal Foglio. Un’idea tanto dirompentevaga, al momento. «Presentare entro l’anno un bonus famiglie modello “110 per cento” pensato per i genitori con: i nuclei famigliari composti da duenon pagheranno le», è il cuore del proposito riportato di, secondo il quale l’esecutivo è chiamare a fare «una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda». Ma in cosa consisterebbe l’idea del governo, o più propriamente del suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : La proposta per combattere il problema della denatalità in Italia ?? - repubblica : Zero tasse per chi fa due figli: la proposta Giorgetti contro la denatalità. Bitonci (Lega): 'Detrazione da 10 mila… - Phastidio : Ennesima str…anezza dei tipografi leghisti. Avanti la prossima, grazie - Open_gol : Il progetto anticipato dal ministro al 'Foglio' potrebbe generare 1.900 euro di risparmi annui per famiglia. Eppure… - Righine : RT @RiminiFuturo: L'idea che i bonus, o zero tasse come suggerisce il Min. Giorgetti, in luogo di buon lavoro e servizi, a cominciare dagli… -