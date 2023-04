Zeekr, Marchio cinese in Europa entro il 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'offensiva dell'auto elettrica cinese in Europa si prospetta sempre più ampia. Geely, colosso proprietario di Volvo, Polestar, Lynk&Co e Lotus E azionista di riferimento di Mercedes - Benz, ha ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'offensiva dell'auto elettricainsi prospetta sempre più ampia. Geely, colosso proprietario di Volvo, Polestar, Lynk&Co e Lotus E azionista di riferimento di Mercedes - Benz, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Il marchio cinese ZEEKR pronto allo sbarco in Europa - zazoomblog : Il marchio cinese ZEEKR pronto allo sbarco in Europa. È il brand premium di Geely in Cina - #marchio #cinese #ZEEKR… -