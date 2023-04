Xenoblade Chronicles 3: annunciata la data d’uscita del DLC finale! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oltre all’annuncio dell’uscita del DLC finale di Xenoblade Chronicles 3 è stata rivelata la data di uscita degli amiibo Pyra/Mythra e annunciati i nuovi amiibo di Noah e Mio Il DLC finale di Xenoblade Chronicles 3 Pass di Espansione sarà lanciato il 26 Aprile per Nintendo Switch. Il trailer Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato – In arrivo il 26 aprile offre agli spettatori uno sguardo allo scenario del Pass di Espansione VOL.4 di Xenoblade Chronicles 3. Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3, i giocatori si uniscono a un cast di personaggi nuovi e già noti in uno scenario originale che collega tutti e tre i capitoli della serie Xenoblade ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oltre all’annuncio dell’uscita del DLC finale di3 è stata rivelata ladi uscita degli amiibo Pyra/Mythra e annunciati i nuovi amiibo di Noah e Mio Il DLC finale di3 Pass di Espansione sarà lanciato il 26 Aprile per Nintendo Switch. Il trailer3: Un Futuro Riconquistato – In arrivo il 26 aprile offre agli spettatori uno sguardo allo scenario del Pass di Espansione VOL.4 di3. Ambientato prima degli eventi di3, i giocatori si uniscono a un cast di personaggi nuovi e già noti in uno scenario originale che collega tutti e tre i capitoli della serie...

