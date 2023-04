WWE | Rhea Ripley potrebbe convincere Buddy Matthews a tornare in WWE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jhonny_gio1979 : @RheaRipley_WWE Condoglianze rhea. Un abbraccio dall'Italia ?? - gioda89 : RT @donnetralecorde: Nonostante non abbiano ottenuto il main event di WrestleMania, Charlotte Flair e Rhea Ripley hanno lasciato un ricordo… - donnetralecorde : Nonostante non abbiano ottenuto il main event di WrestleMania, Charlotte Flair e Rhea Ripley hanno lasciato un rico… - gioda89 : RT @donnetralecorde: Con l'avvicinarsi di Backlash, la WWE sta già pensando a chi dovrà affrontare Rhea Ripley nella sua prima difesa titol… - donnetralecorde : Con l'avvicinarsi di Backlash, la WWE sta già pensando a chi dovrà affrontare Rhea Ripley nella sua prima difesa ti… -

... c'è inoltre la possibilità che Cena stia interpretando una versione del suo personaggio(la ... Kate McKinnon , Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae,Perlman e Will Ferrell . Fanno poi ...Sabato e' stata anche la grande notte diRipley, capace di battere Charlotte Flair, conquistando ilSmackDown Womens Championship. Successo anche per Seth Rollins, che e' riuscito a ......Dominik (che all'inizio dell'evento ha abbandonato l'arena insieme aRipley e Damien Priest), la Superstar di San Diego ha preso tutte le attenzioni con il suo ingresso nel gotha della

Wwe, Rhea Ripley è pronta per WrestleMania 39 Gazzetta

Matthews is currently dating WWE SmackDown Women’s Champion Rhea Ripley. While speaking with Gery Roif, Ripley was asked about the possibility of Matthews returning to WWE: “Ohh maybe. I don’t know.We are quickly approaching a new WWE draft. This is a chance for the company to radically shift the story dynamic for both Raw and SmackDown. Recently, ...