WWE | Possibili “aggressivi” tagli al budget

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Come ben sappiamo, il lunedì post-WrestleMania ha portato in dote la fusione tra WWE e UFC, leader mondiale nel settore delle arti marziali miste. I fan di tutto il mondo si sono immediatamente chiesti quale sarebbe stato il futuro di entrambe le compagnie, ma a quanto pare, almeno nella fase iniziale i due rimarranno brand distinti e separati, gestiti da personalità diverse. Nonostante questi cambiamenti, in WWE potrebbero verificarsi i più classici “cuts”, secondo alcune voci che stanno circolando nelle ultime ore. I rumors Il CEO della WWE, Nick Khan, ha parlato a LightShed Patrners, rivelando che “50 milioni” è un numero molto prudente quando si parla dial. “Se guardate a quello che Endeavor è stata capace di tirare fuori, sulla gestione dei costi, dalla UFC nel 2016 ...

