WWE | Ottime notizie per Big E | gli ultimi esami al collo sono postivi

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Big E è sicuramente una delle superstar più amate dal pubblico WWE, da ormai più di 10 anni è membro del roster e può vantare un palmares di tutto rispetto, in cui sicuramente spicca la sua vittoria del titolo WWE nell’autunno del 2021. Come tutti noi purtroppo sappiamo il membro del New Day ha subito un gravissimo infortunio alall’inizio dello scorso anno per via di un errore di Ridge Holland. L’infortunio di E si è rivelato essere molto grave, al punto che in molti sichiesti se sarebbe mai tornato sul ring. Al momento non ciancora news da questo punto di vista, ma il nativo di Tampa si è mostrato molto positivo dopo gliche ha svolto. “Non provo nessun dolore” “La mia frattura è particolarmente complicata, si chiama “frattura di Jefferson”, e ci vuole ...