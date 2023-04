WWE | Noam Dar torna a lottare e debutta ad NXT

(Di mercoledì 19 aprile 2023)Dar èto in azione per il suo primo incontro dall’estate scorsa. L’ultima apparizione di Dar sul ring risale a Londra, in Inghilterra, dove ha lottato contro Mark Coffey a NXT UK per riconquistare la NXT UK Heritage Cup il 7 luglio (poi trasmessa il 25 agosto). La Scottish Supernova ha lottato contro Myles Borne, che ha fatto il suo debutto nel wrestling professionistico la scorsa estate dopo aver firmato con la WWE all’inizio del 2022. Borne e Dar si sono affrontati per la prima volta tre giorni fa in occasione di un evento live di NXT a Gainesville, in Florida, e i due si sono incontrati nuovamente per un incontro in televisione. Borne si è impegnato a fondo contro lo scozzese, ma alla fine è stato Dar a vincere, eseguendo il Nova Roller per ottenere il pinfall. Prima di lasciare il segno in NXT UK, Dar si è distinto nella ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di WWE 2K23, il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Il roster include: Bella Nikkita Lyons, Nikki Bella, Nikkita Lyons, Dar, Omos, Otis, Queen Zelina, Randy Orton, Raquel Rodriguez, Razor Ramon, The Prototype Randy Orton '02, Leviathan. BAD BUNNY BONUS PACK: Bad Bunny.

Dopo aver visto la chiusura di NXT UK e l'annuncio della partenza di NXT Europe, arriva una nuova denominazione sui ring del terzo brand WWE ...Here's your Fight Size update following WWE NXT on April 18, 2023. - Von Wagner opened up to Mr. Stone and noted that WWE was in his blood, as his dad was one of the Beverly Brothers. Mr. Stone ...