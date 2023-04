WWE | Indi Hartwell fa la voce grossa | a NXT Spring Breakin’ sarà Triple Threat Match!

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Durante l’ultimo episodio di NXT,ha sfidato sia Roxanne Perez che Tiffany Stratton a NXT, prossimo speciale del brand giallonero in programma il prossimo 3 maggio. Il matchovviamente valido per l’NXT Women’s Title detenuto dalla “moglie di Dexter Lumis”. Una e vera prova di forza della campionessa, che durante l’ultima puntata è stata sfidata da entrambe le contendenti, affermando di volersi mettere alla prova in un match senza alcun vantaggio per lei, come ilMatch, per prevalere su entrambe. Per lasi tratterà della seconda difesa dopo quella con Zoey Stark, dopo la vittoria recentissima del titolo in quel di Stand & Deliver.

