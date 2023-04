WWE | Il regno da campione di Jeff Hardy del 2009 sarebbe dovuto essere più lungo | c’è lo zampino di HHH

(Di mercoledì 19 aprile 2023) In molti ricordano la vittoria del titolo WWE dicome uno dei momenti più iconici della storia della federazione. Dopo una rincorsa durata tutto il 2008 il carismatic enigma riuscì a sconfiggere Edge e Triple H per il titolo in un triple threat ad Armageddon. Ilebbe però vita breve, infatti finì dopo 40 giorni alla Royal Rumble, PPV in cuiperse il titolo contro Edge a causa del tradimento subito da suo fratello Matt. Durante l”Extreme Life of MattPodcast” lo stesso Matt ha affermato che originariamente ilpiù, ma i piani cambiarono, anche a causa dell’influenza di Triple H. “Il turnavvenire a ...

WWE: Il regno da campione di Jeff Hardy del 2009 sarebbe dovuto essere più lungo, c’è lo zampino di... Zona Wrestling

In molti ricordano la vittoria del titolo WWE di Jeff Hardy come uno dei momenti più iconici della storia della federazione. Dopo una rincorsa durata tutto il 2008 il carismatic enigma riuscì a sconfi ...