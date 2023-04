WWE | Come sono andati i due title-match a NXT? I risultati

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ultima puntata di, svoltasi stanotte, ha avutoannunciato ben duetitolati. Il primo valido per gliTag-Teams ed il secondo per il North American Championship. Ecco. I Gallus continuano la loro marcia: sconfitti i Creed Brothers e la Dyad dopo una vera e propria battaglia Caoticosempre, il Triple Threat Tag-Teamper gliTag-Teams ha aperto lo show. Tra rissa iniziale e diverse combo, a spuntarlastati proprio i campioni, i Gallus (accompagnati da Joe Coffey) cheriusciti ad avere la meglio sia dei Creed Brothers che della Dyad, al termine di uno scontro duro che ...

L'ultima puntata di NXT, svoltasi stanotte, ha avuto come annunciato ben due match titolati. Il primo valido per gli NXT Tag-Team Titles ed il secondo per il North American Championship. Ecco come son ...Nell’ultima settimana quello di Vince McMahon è stato probabilmente il nome più chiacchierato del mondo del wrestling: con la cessione della WWE alla Endeavor, infatti, il Chairman è tornato ad… Leggi ...