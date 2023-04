Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Carmelo Hayes ospite al Grayson Waller Effect, confronto faccia a faccia tra campione e sfidante… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Sale la tensione tra @GraysonWWE e l'NXT Champion @Carmelo_WWE, ospite al 'The Grayson Waller Effect', @roxanne_wwe affronta… - WWEItalia : Sale la tensione tra @GraysonWWE e l'NXT Champion @Carmelo_WWE, ospite al 'The Grayson Waller Effect', @roxanne_wwe… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: L'NXT Champion @Carmelo_WWE sarà al 'The Grayson Waller Effect' stanotte! Cosa succederà quando incontrerà il suo futuro sfi… - CAMILAMILASCCP : RT @WWEItalia: L'NXT Champion @Carmelo_WWE sarà al 'The Grayson Waller Effect' stanotte! Cosa succederà quando incontrerà il suo futuro sfi… -

L'era diè ufficialmente iniziata. Dove vedere NXT Stand & Deliver Potete rivedere il grande evento di NXT in esclusiva sulNetwork: qui il link per abbonarvi alla piattaforma.NXT Championship: Bron Breakker (C) vsHayes Un main event attesissimo tra le due star più quotate di NXT e, per molti, il futuro della. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Bron ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Grimes Carmella...

WWE: Annunciato un match per decretare il primo sfidante di Carmelo Hayes Zona Wrestling

Read all the Latest Sports News, Check Out Orange Cap and Purple Cap holder details here ...There was plenty of action during the latest episode of WWE NXT as Wes Lee launched a comeback to keep the title during a championship match against Charlie Dempsey ...