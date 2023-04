WWE | Annunciato il match di Cora Jade a NXT Spring Breakin’ | i dettagli

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Durante l’ultimo episodio di NXT, è stato sancito un nuovoper, speciale puntata del brand giallonero in programma settimana prossima, martedì 25 aprile. Sarà dunquevs Lyra Valkyria, in un incontro tra due delle partecipanti al Ladderdi Stand & Deliver. L’incontro è stato sancito subito dopo la vittoria della stessaai danni di Gigi Dolin (grazie all’intervento di Jacy Jayne ai danni dell’ex partner delle Toxic Attraction). Nel post-, infatti, Lyra Valkyria è arrivata sul ring, affermando che il tempo per parlare è finito. Successivamente ha sfidato la Sorceress of Sin ad unnella prossima puntata speciale di NXT, ottenendo una risposta affermativa. Ecco a voi la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : WWE: Annunciato un importante segmento per la prossima puntata di Raw (10 Aprile) - SpazioWrestling : Confermato un interessante segmento per la puntata di Monday Night Raw di domani #WWE #Raw - infoitcultura : WWE: Annunciato il ritorno di Nakamura, sarà a Smackdown settimana prossima -

Night of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è che tutti i titoli principali verranno messi in palio . Rimane da capire se sarà così anche con l'...A quanto pare, il film su El Muertoda Sony diversi mesi fa sarebbe in fase di stallo secondo le recenti rivelazioni del suo ... ha vinto il campionato24/7 e ha partecipato a diversi ......nuovo board sarà composto da 11 membri e verràin seguito. Secondo le prime stime l'accordo avrebbe attribuito alla UFC un valore aziendale di ben 12,1 miliardi di dollari mentre alla...

WWE: Annunciato un match per stanotte a Raw Zona Wrestling

Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di Spring Breakin, show della WWE con protagoniste le Superstar di NXT ...Dopo aver visto la chiusura di NXT UK e l'annuncio della partenza di NXT Europe, arriva una nuova denominazione sui ring del terzo brand WWE ...