WWE: Ad oggi nessuna intenzione di lavorare ad un match di ritiro per Goldberg (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come sappiamo, Goldberg è oggi un free agent dopo che il contratto che lo legava alla WWE è venuto a scadenza e non è stato rinnovato. "Da Man", però, non considera terminata la sua carriera sul ring ed è determinato ad avere un match di ritiro. Vuole "uscire di scena" come si deve e nel modo che ritiene appropriato. Di fatto il suo ultimo incontro risale al febbraio 2022 quando, in Arabia Saudita, affrontò il Tribal Chief Roman Reigns, match che non considera in nessun modo come quello del suo ritiro. Nessun piano in WWE Come da lui stesso dichiarato, Goldberg vuole un match di ritiro, se non una vera e propria serie di match che sanciscano la fine della sua carriera. "Da Man" è un po' indispettito con la ...

