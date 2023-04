WTA Stoccarda 2023: Sabalenka batte Krejcikova e avanza ai quarti, Jabeur vince in rimonta. Bene Gauff e Rybakina (Di mercoledì 19 aprile 2023) È terminata poco fa la terza giornata del WTA 500 di Stoccarda 2023. Sulla terra rossa tedesca di sono disputati oggi gli ultimi tre match validi per il primo turno e i primi due ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto facile agli ottavi per la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka: la bielorussa domina dall’inizio alla fine contro la ceca Barbora Krejcikova e si impone con un netto 6-2 6-3. Ora ai quarti la nativa di Minsk affronterà la vincente della sfida tra la spagnola Paula Badosa e l’altra iberica Cristina Bucsa. Successo decisamente più complicato invece per Ons Jabeur. La tunisina (n.3 del seeding) è costretta a lottare per oltre due ore contro la lettone Jelena Ostapenko prima di imporsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) È terminata poco fa la terza giornata del WTA 500 di. Sulla terra rossa tedesca di sono disputati oggi gli ultimi tre match validi per il primo turno e i primi due ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto facile agli ottavi per la testa di serie numero 2 Aryna: la bielorussa domina dall’inizio alla fine contro la ceca Barborae si impone con un netto 6-2 6-3. Ora aila nativa di Minsk affronterà lante della sfida tra la spagnola Paula Badosa e l’altra iberica Cristina Bucsa. Successo decisamente più complicato invece per Ons. La tunisina (n.3 del seeding) è costretta a lottare per oltre due ore contro la lettone Jelena Ostapenko prima di imporsi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deepnightpress : Speciale WTA Stoccarda 20-04-23 con Caroline Garcia vs Tatjana Maria e Paula Badosa vs Cristina Bucsa #WTAStuttgart… - sportface2016 : #PorscheTennis | Il programma di giovedì #20aprile con il ritorno in campo di Iga #Swiatek - Ubitennis : WTA Stoccarda: Gauff vince la battaglia con Kudermetova, Pliskova sul velluto con Sakkari - livetennisit : WTA 500 Stoccarda: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 500 Stoccarda – Mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 12:00, andranno in scena tre incontri del prim… -