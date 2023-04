World League, il Setterosa sconfitto all’esordio: gli Usa nel prossimo match (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un Setterosa in giornata no è sconfitto 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3) dall’Olanda nel primo match del secondo round della World League, in svolgimento ad Atene, che servirà per stabilire le posizioni in vista della SuperFinal di Long Beach cui è già qualificato. Sempre indietro nel punteggio l’Italia, che paga la condizione non ottimale di alcune giocatrici, sotto 9-4 a metà gara e 10-4 in avvio di terzo tempo; le Azzurre rientrano fino al 10-6 di Marletta; poi la nuova accelerazione delle olandesi con i due gol di Van de Kraats e quello di Bente Rogge che valgono il decisivo 13-6. La nazionale di Carlo Silipo, che rimane quarta in classifica con sei punti, torna in acqua giovedì, alle ore 19.00 italiane, contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, affrontate meno di una settimana fa Rotterdam, che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unin giornata no è16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3) dall’Olanda nel primodel secondo round della, in svolgimento ad Atene, che servirà per stabilire le posizioni in vista della SuperFinal di Long Beach cui è già qualificato. Sempre indietro nel punteggio l’Italia, che paga la condizione non ottimale di alcune giocatrici, sotto 9-4 a metà gara e 10-4 in avvio di terzo tempo; le Azzurre rientrano fino al 10-6 di Marletta; poi la nuova accelerazione delle olandesi con i due gol di Van de Kraats e quello di Bente Rogge che valgono il decisivo 13-6. La nazionale di Carlo Silipo, che rimane quarta in classifica con sei punti, torna in acqua giovedì, alle ore 19.00 italiane, contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, affrontate meno di una settimana fa Rotterdam, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ITALIACHEVINCE : RT @sportface2016: #Pallanuoto, #WorldLeague: #Setterosa in giornata no, vince facile l'Olanda - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague: #Setterosa in giornata no, vince facile l'Olanda - SanginiF : Hossein Vafaei - Luxgraph : Dove vedere Napoli-Milan di Champions League in tv #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina… - Huzaifasewey : RT @DragoSoriano: 31 ?? ???? Ronaldo 29 ?? ???? Ronaldo 27 ?? ???? Batistuta FIFA World Cup UEFA Euros FIFA Confederation Cup UEFA Nati… -