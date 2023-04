World Cup | il Setterosa fa un passo indietro | l' Olanda dilaga

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : UNA FUORICLASSE?? Dopo il trionfo nell’All-Around individuale, un’inarrestabile Sofia Raffaeli sbaraglia la concorr… - Eurosport_IT : DOMINIO ASSOLUTO DI SOFI?? ???????? Dopo l'oro nell'All-Around Individuale di ieri, Sofia Raffaeli vince tutte e quattr… - Agenzia_Ansa : Ennesimo trionfo per Sofia Raffaeli che domina la World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. L'agen… - ottopagine : Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo ko con l'Olanda #Napoli - sportface2016 : #GinnasticaRitmica | Sofia #Raffaeli cerca altri successi a #Baku, assenti le Farfalle -

Un passo indietro. Ad Atene, nell'esordio della seconda fase di, il Setterosa cede nettamente all'Olanda (16 - 10): la brutta copia della squadra ammirata una settimana fa nella prima tappa di Rotterdam. 'Nessuna scusa, non abbiamo messo in pratica le ...Torna protagonista Sofia Raffaeli , che guida la spedizione azzurra nella tappa didi ginnastica ritmica in Azerbaijan . Dopo gli straordinari successi ottenuti a Tashkent, dove ha conquistato cinque medaglie d'oro, la campionessa delle Fiamme Oro sarà una delle tre ...Tutto pronto per la grand final della Pringles Mind Poppingche si svolgerà mercoledì 26 aprile, a partire dalle ore 15.00, presso lo spazio PLBdi Via Restelli 3 a Milano . L'evento vedrà sfidarsi i 100 finalisti che hanno ottenuto il miglior ...

Per l’Italia inizia con una battuta d’arresto il 2° turno di qualificazione della World Cup 2023 di pallanuoto femminile: ad Atene, in Grecia, il Setterosa viene battuto dai Paesi Bassi, vittoriosi pe ...Torna protagonista Sofia Raffaeli, che guida la spedizione azzurra nella tappa di World Cup di ginnastica ritmica in Azerbaijan.