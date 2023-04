Wong Kar-Wai | al via il crowdfunding per il cofanetto con sei capolavori restaurati in blu-ray

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tucker Film ha lanciato sulla piattaforma CGTV ilper pubblicare il"Una questione di stile - Il cinema diKar-Wai", con seidel geniale regista. Il cinema diKar-Wai in blu-ray con versioni restaurate dei film, per un ritratto da non perdere di un regista inquieto e visionario, geniale e rivoluzionario. Tutto questo può essere possibile grazie a Tucker Film, che ha appena fatto scattare sulla piattaforma www.cgtv.it/startup a questo link la campagna diSTART UP! di CG Entertainment per pubblicare un prestigiosoda collezione con 6 Blu-Ray in versione restaurata denominato Una questione di stile - Il cinema diKar-Wai. Sei blu-ray le due folgoranti opere d'esordio, As Tears Go By ...

Il cinema di- Wai in blu - ray con versioni restaurate dei film, per un ritratto da non perdere di un regista inquieto e visionario, geniale e rivoluzionario. Tutto questo può essere possibile grazie a ...... sotto il segno della Tucker Film e della CG Entertainment, la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare un autentico tesoro: il cofanetto Blu - ray che raccoglie sei capolavori di- ...Gli ultimi due film con Tony Leung Chiu - Wai , uno dei più grandi attori hongkonghesi di sempre, saranno proiettati in anteprima al FEFF 25 . Cos'hanno in comune quasi tutti i film diWai, oltre al fatto di essere dei capolavori Cos'hanno in comune Bullet in the Head di John Woo e Infernal Affairs di Andrew Lau e Alan Mak, oltre al fatto di essere dei cult Potremmo ...

Tucker Film ha lanciato sulla piattaforma CGTV il crowdfunding per pubblicare il cofanetto "Una questione di stile - Il cinema di Wong Kar-Wai", con sei capolavori del geniale regista.