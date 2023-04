Wonder: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Wonder: trama, cast e streaming del film su Rai 1 Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Wonder, film del 2017 diretto da Stephen Chbosky. La pellicola, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama New York, Stati Uniti. August Pullman, detto Auggie, è un ragazzino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Per poter vedere, sentire e respirare normalmente ha dovuto affrontare 27 interventi chirurgici e, per paura sia di complicazioni sanitarie che delle reazioni degli altri bambini, non ha mai frequentato la scuola, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va indel 2017 diretto da Stephen Chbosky. La pellicola, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama New York, Stati Uniti. August Pullman, detto Auggie, è un ragazzino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Per poter vedere, sentire e respirare normalmente ha dovuto affrontare 27 interventi chirurgici e, per paura sia di complicazioni sanitarie che delle reazioni degli altri bambini, non ha mai frequentato la scuola, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ciocio93 : @Ga__ber La mia è un'opinione che porto avanti da tempo. Perché secondo me il napoli come il milan lo scorso anno h… - wonder_f1 : RT @monsixteen: Ho dato questa foto a Leclerc con quella frase dietro. È entrato in macchina, ha visto la foto, ha letto la scritta e mi ha… - Baloo721 : RT @fdr_mou: Kakkaskelia giocatore completamente sopravvalutato One season wonder come tutto il napoli, squadra miracolata #NapoliMilan #… - Arbitrage_Alex : RT @fdr_mou: Kakkaskelia giocatore completamente sopravvalutato One season wonder come tutto il napoli, squadra miracolata #NapoliMilan #… - ForzaRoma__1927 : RT @fdr_mou: Kakkaskelia giocatore completamente sopravvalutato One season wonder come tutto il napoli, squadra miracolata #NapoliMilan #… -