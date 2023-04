Wonder, stasera su Rai 1: trama, cast e curiosità del film con Julia Roberts (Di mercoledì 19 aprile 2023) stasera 19 aprile su Rai 1 va in onda Wonder: trama, cast e alcune curiosità del film con Julia Roberts. stasera 19 aprile su Rai 1, in prima serata, va in onda Wonder, il film drammatico con Julia Roberts. La pellicola è stata diretta da Stephen Chbosky, il regista è autore della sceneggiatura insieme a Steve Conrad e Jack Thorne. trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio. Wonder: trama del film in onda su Rai 1 August "Auggie" Pullman ha dieci anni e una grave anomalia cranio-facciale che gli ha impedito finora di frequentare la scuola. Dopo ventisette ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023)19 aprile su Rai 1 va in ondae alcunedelcon19 aprile su Rai 1, in prima serata, va in onda, ildrammatico con. La pellicola è stata diretta da Stephen Chbosky, il regista è autore della sceneggiatura insieme a Steve Conrad e Jack Thorne.e trailer del lungometraggio.delin onda su Rai 1 August "Auggie" Pullman ha dieci anni e una grave anomalia cranio-facciale che gli ha impedito finora di frequentare la scuola. Dopo ventisette ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloLibri : ?? “Wonder”: trama, trailer e curiosità sul film stasera in tv: @emmabaccaglio @GiuntiEditore #wonder @Rai1… - KerenTzalul : RT @Raiofficialnews: 'Se ti fissano, lasciali fissare. Se sei nato per emergere non puoi passare inosservato'. 'Wonder' con Julia Roberts e… - LEBBY4EVER : RT @Raiofficialnews: 'Se ti fissano, lasciali fissare. Se sei nato per emergere non puoi passare inosservato'. 'Wonder' con Julia Roberts e… - Raiofficialnews : 'Se ti fissano, lasciali fissare. Se sei nato per emergere non puoi passare inosservato'. 'Wonder' con Julia Robert… - RobertoCucchi_ : Stasera su Rai 1 c’è “Wonder”. Non posso perdermelo.. ?? -