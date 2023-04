Wonder | Luce dei tuoi occhi o Back to school? La tv del 19 aprile

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Rocco Schiavone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vecchie conoscenze”: Schiavone decide di aiutare il suo ritrovato amico Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Bai, ma Baili precede e contatta il P.M. Baldi per un incontro… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’la ...

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della fiction "Luce dei tuoi occhi".