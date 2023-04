Wonder: la storia vera che ha ispirato il film (Di mercoledì 19 aprile 2023) Wonder, il film del 2017 è tratto da una storia vera che ha coinvolto la scrittrice del romanzo di successo che lo ha ispirato, R.J. Palacio. A quanto raccontato dalla stessa autrice, un giorno, entrando in una gelateria, il suo bambino di tre anni scoppiò in lacrime dopo aver visto una ragazzina con il volto deformato. Per evitare che il figlio continuasse a urlare, la donna lo portò via da lì. Subito, però, iniziò a sentirsi in colpa nei confronti della piccola. Soprattutto per aver gestito con poca intelligenza una situazione che avrebbe potuto essere occasione di crescita per tutti. La sera stessa iniziò a pensare a una storia che vedesse come protagonista un bambino con il viso deformato. Nacque così il primo abbozzo del ciclo di romanzi dedicati a Auggie, adorabile bimbo affetto ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 19 aprile 2023), ildel 2017 è tratto da unache ha coinvolto la scrittrice del romanzo di successo che lo ha, R.J. Palacio. A quanto raccontato dalla stessa autrice, un giorno, entrando in una gelateria, il suo bambino di tre anni scoppiò in lacrime dopo aver visto una ragazzina con il volto deformato. Per evitare che il figlio continuasse a urlare, la donna lo portò via da lì. Subito, però, iniziò a sentirsi in colpa nei confronti della piccola. Soprattutto per aver gestito con poca intelligenza una situazione che avrebbe potuto essere occasione di crescita per tutti. La sera stessa iniziò a pensare a unache vedesse come protagonista un bambino con il viso deformato. Nacque così il primo abbozzo del ciclo di romanzi dedicati a Auggie, adorabile bimbo affetto ...

