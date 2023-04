Wonder film Rai 1: trama storia vera e finale, cast attori, dove vederlo in streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Wonder film Rai 1 con Julia Roberts Stasera su Rai 1 andrà in onda il film “Wonder” diretto nel 2017 dal regista Stephen Chbosky. L’opera cinematografica, che ha riscontrato un grandissimo successo in America con circa 306 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, è tratta dalla storia vera dell’omonimo libro scritto da R.J Palacio. I protagonisti ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 19 aprile 2023)Rai 1 con Julia Roberts Stasera su Rai 1 andrà in onda il” diretto nel 2017 dal regista Stephen Chbosky. L’opera cinematografica, che ha riscontrato un grandissimo successo in America con circa 306 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, è tratta dalladell’omonimo libro scritto da R.J Palacio. I protagonisti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadiocorriereTv : 'Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di guardare' #Wonder, un film che è una carezza sul cuore. Me… - Cinemaserietvit : Wonder: la storia vera che ha ispirato il film - LiberoMagazine_ : Tutti i dettagli su Wonder, il film tratto da una storia vera, con Owen Wilson e Julia Roberts - SMSNEWSOFFICIAL : Il film “Wonder” mercoledì 19 aprile alle 21.25 su Rai 1 - comingsoonit : #HelenMirren e #GillianAnderson appaiono nel nuovo trailer di #WhiteBird, film sequel/spin-off del film #Wonder del… -