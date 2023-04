We Are Müesli | la congiunzione tra design | cultura e game | «Il videogioco è anche altro»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un nuovo concetto di gioco è possibile, o almeno sembrano pensarla così Claudia Molinari e Matteo Pozzi, fondatori dello studio We Are. Nato «informalmente» nel 2013 dall’unione delle competenze di entrambi (Claudia era una visualer full time e Matteo un autore e sceneggiatore televisivo), lo studio ha fatto infatti propria la mission di realizzare giochi inclusivi,li e approfonditi. «Abbiamo unito la matita e la penna e ci siamo lanciati nei videogiochi. – ci racconta Claudia Molinari – Il nostro primo lancio è stato Cave! Cave! Deus Videt, unispirato alle opere di Hieronymus Bosch. Con quella visual novel ci siamo trovati a viaggiare in tutte le parti nel mondo». «Ci siamo ritrovati felicemente incastrati nella scena dei videogiochi indipendenti con un taglio artistico. – aggiunge ...